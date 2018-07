London (SID) - Die englische Nationalmannschaft ist am Dienstagmorgen abgeschirmt von den Fans auf dem Flughafen London-Heathrow gelandet. Die Auswahl von Teammanager Fabio Capello um die Stars Wayne Rooney, John Terry und Frank Lampard entstieg in einem VIP-Bereich abseits der normalen Terminals des Flughafens ihrer Maschine. Die Ankunft der englischen Mannschaft wurde live von einigen TV-Sendern übertragen.

Am Sonntag hatten die Three Lions das WM-Achtelfinale in Bloemfontein gegen Deutschland 1:4 verloren, es war die höchste WM-Pleite für das Fußball-Mutterland aller Zeiten. Auf der Insel ist eine heftige Diskussion um die Zukunft des italienischen Coaches Capello entbrannt. Der Verband will erst in zwei Wochen entscheiden, ob der Trainer weiter im Amt bleibt.