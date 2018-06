Inhalt Seite 1 — Blatter überdenkt Torlinien-Technologie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA reagiert auf die Schiedsrichter-Fehlentscheidungen bei der WM in Der Fußball-Weltverband FIFA reagiert auf die Schiedsrichter-Fehlentscheidungen bei der WM in Südafrika und überdenkt seine Haltung zum Thema technische Hilfsmittel. "Nach den bisherigen Erfahrungen bei dieser WM wäre es Nonsens, das Thema Torlinien-Technologie nicht noch einmal zur Sprache zu bringen", sagte Präsident Joseph S. Blatter am Dienstag. Diskutiert werden seit längerer Zeit ein Chip im Ball und der Videobeweis.

Der Schweizer bat außerdem bei England und Mexiko um Entschuldigung für die Fehler der Referees in den Achtelfinals. "Ich bedauere es, wenn ich die offensichtlichen Fehler der Schiedsrichter sehe. Es ist kein Fünf-Sterne-Turnier für die Unparteiischen. Ich bin betrübt", sagte Blatter.

Blatter bittet um Entschuldigung

"Ich habe mich entschuldigt. Ich kann verstehen, dass sie nicht glücklich sind und das heftige Kritik geäußert wurde. Die Engländer haben sich für meine Entschuldigung bedankt und haben akzeptiert, dass man manchmal verlieren und manchmal gewinnen kann. Die Mexikaner haben ihren Kopf gesenkt und es ebenfalls hingenommen", so Blatter weiter bei einem Roundtable-Gespräch mit internationalen Agenturen im Sandton Sun Hotel.

Er habe deswegen die englische und auch die mexikanische Delegation um Verzeihung gebeten. England war beim Stand von 1:2 gegen Deutschland (Ende 1:4) ein reguläres Tor von Frank Lampard nicht anerkannt worden. Die Mexikaner dagegen gerieten durch ein klares Abseitstor von Carlos Tevez gegen Argentinien in Rückstand (Ende 1:3).

Das Thema Torlinien-Technologie wird vom Internationalen Football Association Board (IFAB) nun neu aufgerollt und erneut diskutiert. Blatter kündigte an, dass das IFAB im Juli zu einer Sitzung in Cardiff zusammenkommen wird. Der FIFA-Boss versprach zudem noch größere Anstrengungen, um die Schiedsrichter besser auszubilden und auf die Anforderungen bei den großen Turnieren vorzubereiten.

Videobeweis ist kein Thema