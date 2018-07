Inhalt Seite 1 — Paraguay siegt im Elfmeter-Drama Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pretoria (SID) - Die Dortmunder Lucas Barrios und Nelson Valdez tanzten freudetrunken über den Platz, Paraguays Trainer Gerardo Martino tropfte neben dem Schweiß auch der Stolz aus jeder Pore: "Das war ein weiterer Schritt zum Ruhm. Ich hoffe, wir können uns schnell erholen, um weiter Geschichte zu schreiben", sagte der überwältigte Coach, nachdem sein Team den ersten Viertelfinaleinzug der Albirroja durch ein 5:3 im Elfmeterschießen gegen Japan perfekt gemacht hatte.

Während seine Spieler nach Oscar Cardozos entscheidendem Schuss über das Feld rannten, liefen bei Martino die Tränen. "Wir haben lange gelitten, jetzt sind wir erleichtert. Das Glück war heute auf unserer Seite", meinte der 47-Jährige, dessen Mannschaft in der Runde der letzten Acht nun am kommenden Samstag im Ellis Park von Johannesburg auf Europameister Spanien oder Portugal trifft.

Deutschland könnte im Halbfinale warten

Sollte Paraguay seinen Siegeszug auch dort fortsetzen und Deutschland gleichzeitig Argentinien besiegen, stünden sich beide Teams im Halbfinale gegenüber. Doch die neuen Helden wollten von derartigen Gedankenspielen vorerst nichts wissen. Im achten WM-Anlauf und bei der vierten Achtelfinal-Teilnahme ging es endlich einen Schritt weiter als jemals zuvor. 1986, 1998 und 2002 kam das Aus jeweils in der Runde der letzten 16.

Die 120 torlosen Minuten gegen Japan waren jedoch alles andere als spektakulär. Nur der Spielstand und der abschließende Krimi im Elfmeterschießen sorgten für Nervenkitzel. Ansonsten bekamen die 36.742 Zuschauer im Loftus-Versfeld-Stadion von Pretoria über weite Strecken ödes Ballgeschiebe zu sehen. Selbst im Elfmeterschießen sorgte eine Fehlleistung für die Entscheidung: Japans Yuichi Komano traf nur die Latte. Die Bundesliga-Profis Barrios und Valdez hatten hingegen jeweils sicher verwandelt.

Durch Paraguays Viertelfinal-Teilnahme wird die WM in Südafrika nun immer mehr zu einer Art Copa America mit internationaler Beteiligung. Vor der Albirroja hatten bereits die südamerikanischen Teams aus Uruguay, Argentinien und Brasilien die Runde der letzten Acht erreicht. Von der Spielkunst der Albiceleste oder der Selecao ist Paraguay allerdings ein gutes Stück entfernt.

Zwar war Martinos Elf gegen Japan lange Zeit die aktivere zweier schwacher Mannschaften, dem Torerfolg am nächsten kam in den 120 Minuten Langeweile jedoch Daisuke Matsui. Mit einem Lattentreffer aus 25 Metern erschütterte der Japaner das paraguayanische Tor, in dem Keeper Justo Villar am Ende schon einen Tag vor seinem 33. Geburtstag feiern konnte.