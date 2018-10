Inhalt Seite 1 — Irritationen um Mandelas möglichen WM-Besuch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Der mögliche WM-Besuch des Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela sorgt eine Woche vor dem Eröffnungsspiel für Irritationen. Kurz nachdem Südafrikas Sportminister Makhenkesi Stofile in der Zeitung The Star einen Besuch des 91-Jährigen angekündigt hatte, dementierte Mandelas Enkel Mandla Mandela die Meldung. "Ich habe als Familienmitglied mit meinen Verwandten beschlossen, dass es ein zu großes Risiko wäre, meinen in einer Woche 92 Jahre alten Großvater in den kalten Winter zu schicken, um ein Fußballspiel anzuschauen", sagte der Familiensprecher.

Mandelas Familie sehe keinen Weg, dass der gesundheitlich angeschlagene ehemalige Staatspräsident die Eröffnungszeremonie im Soccer-City-Stadion in Johannesburg besuche. Am Donnerstag empfing Mandela in seiner Residenz die südafrikanische Nationalmannschaft und trug dabei das Trikot mit der Nummer 4. Kapitän Aaron Mokoena stellte Mandela die Spieler und Trainer Carlos Alberto Parreira vor. Die Mandela-Stiftung verweigerte Statements zum Programm des Ex-Präsidenten.

Sportminister rechnete mit Erscheinen

Sportminister Stofile hatte rund eine Woche vor dem ersten WM-Spiel die Zusage Mandelas für das Eröffnungsspiel des Gastgebers Südafrika gegen Mexiko und die Schlusszeremonie bekannt gegeben. "Mandela hat auf eine Teilnahme bestanden. Er hat jeweils vier Tickets für die beiden Zeremonien angefragt, und die Organisatoren haben seinem Wunsch entsprochen", sagte Stofile.

Auch der Weltverband FIFA und der afrikanische Nationalkongress ANC hatten diese Meldung bestätigt. "Für uns ist es eine ganz natürliche Sache. Wenn es eine Person gibt, die im Bezug auf diese WM besonders hervorgehoben werden soll, ist es Madiba (Spitzname von Nelson Mandela, d.Red.). Es gehört sich, dass er da sein wird", sagte Stofile. Jackson Mthembu, Sprecher von Mandelas Partei ANC, betonte: "Wir sind begeistert. Wir schweben über dem Mond. Seine Anwesenheit bedeutet uns und dem Land sehr viel."

Mandela-Enkel bremst Euphorie

Die Euphorie im WM-Gastgeberland bremste Enkel Mandla nun mit seinen Aussagen. "Wir Südafrikaner und auch die internationale Gemeinschaft müssen anfangen, auf seine Gesundheit zu achten", sagte er stellvertretend für Mandelas Familie: "Ich weiß ganz sicher, dass er am 11. Juni nicht im Stadion sein wird." Wie die Gerüchte entstanden seien, könne auch er sich nicht erklären. Zudem betonte Mandelas Nachkomme die Unabhängigkeit der Familie: "Wir sind als Familie völlig frei. Kein Familienmitglied arbeitet für die FIFA. Wir haben bei dieser WM keine Position inne, die uns verpflichtet, vor Ort zu sein."