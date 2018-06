Frankfurt/Main (SID) - Die neuen Leitwölfe Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger haben die Abschiedsparty der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gerettet und drei Tage vor der Abreise nach Südafrika für WM-Optimismus bei den Fans gesorgt. Der dreimalige Weltmeister kam am Donnerstagabend in Frankfurt/Main in der WM-Generalprobe gegen Bosnien-Herzegowina nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit noch zu einem 3:1 (0:1). Bundestrainer Joachim Löw hat trotz des Erfolges in den zehn Tagen bis zum Auftaktspiel am 13. Juni gegen Australien in Durban noch Arbeit, um die richtige Mischung zu finden.

"Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, Tore zu machen. Aber zum Glück hat das ja dann noch geklappt. Ich freue mich auf die WM. Wir sind gut drauf, haben gut trainiert und sind fit", sagte der neue Kapitän Lahm, der wie seine Kollegen von den deutschen Fans unter den 48.000 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena frenetisch gefeiert wurde. Löw meinte: "Es war klasse, wie wir in der zweiten Halbzeit das Tempo verschärft haben. Wir haben eine gute Mannschaft, eine gute Stimmung und wir können ein gutes Turnier spielen. Ich habe absolutes Vertrauen. Aber wir haben noch eine Woche harte Arbeit vor uns."

Dzeko brachte die Gäste in Führung

Edin Dzeko brachte die Gäste vor 48.000 Zuschauern in der ausverkauften WM-Arena bereits nach 15 Minuten in Führung. Das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zeigte in der Folge große Schwächen in allen Mannschaftsteilen und konnte in der Offensive die sich bietenden Chancen nicht nutzen. Zu Beginn des zweiten Durchgangs übernahm der neue Kapitän Lahm mit einem energischen Einsatz die Initiative und traf mit einem wuchtigen Schuss aus 16 m in den Torwinkel (50.).

Schweinsteiger verwandelte in der 73. und 77. zwei Foulelfmeter und sicherte den am Ende nicht unverdienten Erfolg für das DFB-Team, das durch die Ausfälle von Kapitän Michael Ballack, Torwart Rene Adler, Simon Rolfes, Christian Träsch und zuletzt Heiko Westermann schwer gebeutelt worden war.

Badstuber im Defensivverbund

Erstmals mit dem neuen Spielführer Lahm und der neuen "Doppelsechs" Schweinsteiger/Sami Khedira trat das DFB-Team an. Gegen die Gäste vom Balkan setzte Löw auf das vermeintliche Team, das auch gegen Australien die ersten drei WM-Punkte holen soll. Der Münchner Schweinsteiger und der Stuttgarter Khedira sollen vor der Viererkette frühzeitig die Angriffsbemühungen des Gegners unterbinden, was gegen die Bosnier im ersten Durchgang allerdings nur selten gelang.