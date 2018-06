Köln (SID) - Das erfolgreiche Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Südafrika steigert den Bierkonsum in der Heimat. Man rechne mit Verkäufen wie zu Silvester und Ostern, sagte der Marketing- und Vertriebsleiter einer Brauerei vor dem Viertelfinale der deutschen Auswahl am Samstag gegen Argentinien (16.00 Uhr/live im ZDF und bei Sky).

Mit den Wetterprognosen könne eine ähnliche Euphorie wie zum Viertelfinalspiel der WM vor vier Jahren erreicht werden, so der Vertriebs-Experte. Nach dem deutschen Viertelfinalsieg im Elfmeterschießen 2006 gegen Argentinien standen tagelang nur leere Paletten in einigen Getränkemärkten.