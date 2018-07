Frankfurt/Main (SID) - Jungfernflug zum 4. Stern: Mit dem größten Passagierflugzeug der Welt, riesigem Selbstvertrauen und großen Hoffnungen hat die deutsche Nationalmannschaft ihre WM-Mission in Angriff genommen. Mit rund 30-minütiger Verspätung hob der dreimalige Welt- und Europameister heute gegen 21.00 Uhr mit dem neuen Airbus A380 von Frankfurt/Main in Richtung Johannesburg ab, um bei der Weltmeisterschaft in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) den vierten Titel für Deutschland nach 1954, 1974 und 1990 zu holen.

Afrikanische Rhythmen ertönten und sorgten trotz Regen auch unter den Schaulustigen für WM-Stimmung, als die Spieler um 18.45 Uhr an dem supermodernen Riesen-Jet eintrafen. "Es herrscht im ganzen Team eine enorme Vorfreude auf das neue Land, auf neue Sitten, aber besonders auf die Spiele", ließ Bastian Schweinsteiger wissen, und sein Münchner Teamkollege Philipp Lahm ergänzte: "Es ist für mich eine große Ehre und eine ganz besondere WM, weil ich die Mannschaft in Südafrika erstmals als Kapitän anführen werde. Nun freuen wir uns auf den Flug und sind gespannt auf den 380."

Shakira hatte Verspätung

Dass der Airbus erst mit Verzögerung startete, lag an Pop-Superstar Shakira, deren Zubringerflug aus Madrid verspätet gelandet war. Die Kolumbianerin entschuldigte sich über das Bordmikrofon und wünschte der deutschen Mannschaft unter dem Applaus der 550 Passagiere: "Viel Glück für die WM!"

Die vielen Verletzungsausfälle und auch die Tatsache, dass der Vizeeuropameister mit dem jüngsten Kader seit 76 Jahren in ein großes Turnier geht, können die Zuversicht bei Bundestrainer Joachim Löw und seinen Spielern nicht schmälern. "Ich hatte vor der WM 2006 ein gutes Gefühl und habe jetzt ein noch besseres Gefühl", sagte Lahm vor dem Sonderflug LH 2010.

Löw ist zuversichtlich

Und auch Löw stieg nach der gelungenen Generalprobe gegen Bosnien-Herzegowina (3:1) trotz des Ausfalls von Michael Ballack "mit einem guten Gefühl und ganz, ganz viel Optimismus" in den Riesen-Jumbo. "Die jungen Spieler wollen nach den vielen Ausfällen ihre Chance ergreifen", sagte Löw vor dem Abflug dem SID: "Sie haben ein riesiges Potenzial und wollen es zeigen. Sie haben die Rückschläge mit sehr viel Moral weggesteckt. Von daher bin ich zuversichtlich."