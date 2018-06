Johannesburg (SID) - Das Aus des englischen Nationalmannschaftskapitäns Rio Ferdinand für die Weltmeisterschaft in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) hat die Urlaubsplanung von Michael Dawson kurzfristig über den Haufen geworfen. Teammanager Fabio Capello nominierte den Verteidiger von Tottenham Hotspur für den am Knie verletzten Ferdinand nach. "Ich war gerade dabei, meinen Urlaub zu buchen, als ich den Anruf erhielt, dass Rio das Training abgebrochen hatte", sagte der 26-Jährige: "Es war ein verückter Tag."

Dawson hatte im 30-köpfigen vorläufigen WM-Kader der "Three Lions" gestanden, war dann aber aus dem endgültigen Aufgebot gestrichen worden. In Südafrika will er die Chance, die sich ihm unverhofft bietet, nutzen. "Ich fahre ohne einen einzigen Länderspieleinsatz zur WM. Eine bessere Gelegenheit für mein erstes Spiel im A-Team gibt es doch nicht."

Bei aller Freude fühlt Dawson mit Unglücksrabe Ferdinand mit. "Es tut mir sehr leid für ihn, dass er als Kapitän das wichtigste Turnier der Welt verpasst."