Amsterdam (SID) - Von Deutschlands Gruppengegnern ist lediglich Serbien schon torhungrig, die Niederlande zittern um Bayern-Star Arjen Robben - nur Gastgeber Südafrika feierte sechs Tage vor WM-Beginn eine rundum gelungene Generalprobe: Während "Bafana Bafana" Dänemark in Pretoria mit 1:0 (0:0) bezwang und Ghana beim Debüt von Kevin Boateng nur zu einem schmeichelhaften 1:0 (0:0) gegen Lettland kam, mussten die "Socceroos" in Johannesburg sogar eine 1:3 (1:2)-Niederlage gegen die USA hinnehmen. Serbien war beim 4:3 (4:2) gegen Kamerun zumindest in der Offensive stark. Panik herrschte derweil in Amsterdam, nachdem Robben beim 6:1 (1:1) gegen Ungarn eine Oberschnkel-Verletzung erlitt und deshalb am Samstagabend noch nicht mit der "Elftal" nach Südafrika flog.

Die Bayern-Asse Robben und Mark van Bommel sowie der Hamburger Eljero Elia hatten zuvor zusammen vier Treffer zum Kantersieg in der AmsterdamArena gegen Ungarn beigetragen. Der ehemalige Real-Spieler Robben war in der 64. und 78. Minute erfolgreich, nachdem er erst mit Beginn der zweiten Halbzeit von van Marwijk eingewechselt worden war. Robben war der Wegbereiter für den klaren Sieg, nachdem sich Oranje in der ersten Halbzeit sehr schwer getan hatte.

Außerdem trafen Robin van Persie (22.), Wesley Sneijder (54.), van Bommel (71.) und Elia (74.) für die Niederländer. Elia war erst eine Minute vor seinem Treffer für Sneijder eingewechselt worden. Die Magyaren, die vor Wochenfrist in Budapest gegen Deutschland 0:3 verloren hatten, waren durch Balazs Dzudzsak (6.) in Führung gegangen.

Dämpfer für Australien

Deutschlands Gruppengegner Australien musste dagegen eine Woche vor dem WM-Spiel gegen Deutschland einen schweren Dämpfer hinnehmen. Gegen WM-Teilnehmer USA unterlagen die Aussies in Johannesburg mit 1:3 (1:2). Die Treffer für die Amerikaner, in ihrem ersten Gruppenspiel am 12. Juni Gegner von England, erzielten die Angreifer Edson Buddle (4./31.) von Los Angeles Galaxy und Hercules Gomez vom mexikanischen Erstligisten FC Puebla (90.+3). Tim Cahill war der Schütze zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Australier (19.), die am 13. Juni in Durban auf die deutsche Mannschaft treffen.

Auch der dritte deutsche Vorrundengegner Ghana schrammte nur knapp an einer Blamage vorbei. Im englischen Milton Keynes setzten sich die "Black Stars" mit 1:0 (0:0) gegen Lettland durch. Quincy Owusu-Abeyie erzielte kurz vor Spielende den Siegtreffer für Ghana (88.). Kevin Boateng, der mit seinem Foul im FA-Cup-Finale für das WM-Aus von Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack gesorgt hatte, gab sein Debüt im Ghana-Trikot.

Serbien, das am 18. Juni in Port Elizabeth auf die DFB-Auswahl wartet, besiegte trotz zweimaligen Rückstandes WM-Teilnehmer Kamerun, der durch Pierre Webo aus Mallorca (5. und 20.) zweimal in Führung gegangen war. Doch Milos Krasic (16.) und Dejan Stankovic von Champions-League-Sieger Inter Mailand (25.) glichen jeweils aus, kurz vor der Pause sorgte ein Doppelschlag von Nenad Milijas (44., Foulelfmeter) und Ex-Bundesligaprofi Marko Pantelic (45.) für die Vorentscheidung. In der 67. Minute gelang dem Nürnberger Eric Choupo-Moting lediglich noch der Anschlusstreffer.