Inhalt Seite 1 — Ghanas Trainer Rajevac lobt Boateng-Debüt Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (SID) - In Deutschland nach seinem folgenschweren Foul an Michael Ballack geächtet, in Ghana nach seinem Debüt für die "Black Stars" gefeiert: Kevin Boateng gab nach seinem Wechsel vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zur ghanaischen Nationalmannschaft beim gestrigen 1:0-Erfolg gegen Lettland im englischen Milton Keynes sein Debüt und wurde hernach von Trainer Milovan Rajevac gelobt.

"Er hat seine Sache toll gemacht. Er hat in einer für ihn ungewohnten Rolle gespielt, mit der er gut zurechtkam. Diese soll er auch künftig einnehmen", sagte der Serbe über den Debütanten.

Rajevac bangt um Schlüsselspieler Muntari

Doch für Rajevac gab es vor dem Auftaktspiel der "Black Stars" in der deutschen Gruppe D am 13. Juni in Pretoria gegen Serbien auch eine schlechte Nachricht: Schlüsselspieler Sulley Muntari droht für das erste Spiel auszufallen. Der Offensivspezialist von Champions-League-Sieger Inter Mailand hatte sich beim 1:4 gegen die Niederlande am Dienstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen und seither nicht mehr mit dem Team trainiert.

"Ich kann im Moment noch nicht definitiv sagen, ob er spielen kann", sagte Rajevac der BBC über Muntari, "wir müssen jetzt weitere Tests abwarten. Ich hoffe, dass er verfügbar ist, weil er hier bei uns im Trainingslager sehr großen Einsatz gezeigt hat."

Boateng überzeugt

Sollte Muntari ausfallen, wäre das ein weiterer herber Dämpfer für Ghana, das bei der WM schon auf den verletzten Superstar Michael Essien verzichten muss. Umso wichtiger ist es für Rajevac, dass Boateng einen guten Einstand hatte. Der Halbbruder des deutschen Nationalspielers Jerome Boateng zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 67. Minute im zentralen defensiven Mittelfeld eine überzeugende Leistung. Der Ex-Bundesligaspieler von Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund soll Essien (FC Chelsea) ersetzen.