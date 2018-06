Inhalt Seite 1 — Verletzter Robben hofft auf WM-Einsatz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Auf dem Gelände der University of the Witwatersrand absolvierte die niederländische Nationalmannschaft ihre erste Trainingseinheit in Südafrika, in der Heimat kämpft der verletzte Star Arjen Robben um die rechtzeitige Genesung für die WM. "Ich tue alles, um in einer Woche wieder gesund zu sein", sagte Robben in einem Telefon-Interview der TV-Sendung Studio Voetbal und machte Fußball-Holland leichte Hoffnung auf eine "Wunderheilung".

Robben soll möglicherweise noch in dieser Woche nach Südafrika nachreisen. Ein Einsatz des Offensivspielers von Bayern München in den ersten beiden WM-Partien gegen Dänemark am 14. Juni sowie fünf Tage später gegen Japan gilt aber als so gut wie ausgeschlossen.

"Es ist ein kleiner Muskelfaserriss an einer Stelle am linken Oberschenkel, an der ich bislang noch nie verletzt war. Bei einer konservativen Therapie braucht die Muskulatur vier bis sechs Wochen, um zu heilen. Darum sind jetzt andere Mittel nötig", erklärte Robben und fügte hinzu: "Eventuell kann die Verletzung in einer Woche ausgeheilt sein."

Vorerst keine Nachnominierung

Bondscoach Bert van Marwijk ließ die WM-Tür für Robben offen. "Wir wollen Arjen die Chance und jede Zeit geben, um wieder zum Team zu stoßen. Deshalb habe ich beschlossen, vorläufig keinen Spieler nachzunominieren", sagte er.

Am Montagmorgen um 7.30 Uhr begab sich Robben in Behandlung bei dem Physiotherapeuten Dick van Toorn. "Ich habe gute Erfahrungen mit van Toorn. Er hat mir früher schon einmal gut geholfen. Ich vertraue ihm vollkommen, dass er mich fit für die WM macht. Ich weiß, dass bei ihm vieles möglich ist", sagte der 26-Jährige, der die Blessur am Samstag beim 6:1 gegen Ungarn kurz vor Spielende erlitten hatte.

Nach der ersten vierstündigen Behandlung äußerte sich Robben "sehr optimistisch. Ich habe die Hoffnung, dass alles gutgeht." Robben nahm auch Kontakt zu den Bayern auf. Der Flügelstürmer, der in der Vergangenheit häufig mit Muskelverletzungen zu kämpfen hatte, sprach mit Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Präsident Uli Hoeneß und Vorstands-Chef Karl-Heinz Rummenigge.