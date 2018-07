Inhalt Seite 1 — Bruder-Treffen: "Böser Bube" gegen netten Jerome Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Als Kevin Boateng den deutschen Kapitän Michael Ballack zum WM-Aus trat, war der Großneffe des "Helden von Bern" endgültig der Buhmann in seinem Geburtsland. Bundestrainer Joachim Löw hatte "Rot für ein brutales Foul" gefordert, Ballacks Berater Michael Becker drohte dem "uneinsichtigen Gewalttäter" mit rechtlichen Schritten, selbst Persönlichkeiten abseits des Fußballs wie Tennis-Ikone Boris Becker ("ein bewusstes Foul, eine Unverschämtheit, eine absolute Sauerei") meldeten sich lautstark zu Wort.

Nach einem überzeugenden Debüt traf Kevin Boateng am Montag mit der Nationalmannschaft von Ghana in Südafrika ein, nachdem er am Wochenende sein erstes Länderspiel für die Afrikaner bestritten hatte. Spätestens vor dem WM-Duell gegen Deutschland am 23. Juni werden die Emtionen wieder hochkochen. Dann spielt Kevin Boateng, dessen Großvater mütterlicherseits ein Cousin von "Boss" Helmut Rahn auch gegen seinen Halbbruder; Jerome Boateng traf ebenfalls am Montag in Südafrika ein.

Neuer: "Jerome ist nicht sein richtiger Bruder"

Das Verhältnis der Beiden soll nicht das beste sein. Zu unterschiedlich haben sich die Brüder, die nach Jeromes Wechsel zu Manchester City demnächst wohl beide in England spielen, in den vergangenen Jahren entwickelt. "Jerome ist nicht sein richtiger Bruder und auch nicht sein richtiger Freund", erklärt Torhüter Manuel Neuer vielsagend.

Nach dem Foul an Ballack am 15. Mai musste sich Jerome sogar für Kevin rechtfertigen. "Kevin hat ohnehin schon keinen guten Ruf. Und jetzt das", sagte der bisherige Hamburger, der im Gegensatz zum 18 Monate älteren Bruder den Durchbruch im DFB-Team geschafft hat. Beim Essen mit Ballack plagte ihn gar ein richtig schlechtes Gewissen. "Ich habe mich unheimlich unwohl gefühlt", sagte er.

Der Wechsel nach Ghana

Denn Kevin, der immerhin 41 Junioren-Länderspiele für den DFB bestritt, zeigte sich nach einer ersten Entschuldigung uneinsichtig und legte sogar nach. Ballack habe ihn zuerst geohrfeigt und "eine Tätlichkeit ist schlimmer als ein Foul aus dem Spiel heraus", zudem sei das Bild von ihm in Deutschland ein völlig falsches. "Da tun einige Funktionäre in Deutschland leider ihr Übriges hinzu, wenn sie behaupten, Jerome sei der nette Bruder und ich der böse. Das ist ein Witz!", sagte der 23-Jährige: "Auch deswegen bin ich nach Ghana gewechselt. Dieses Klischee-Denken halte ich für überholt."