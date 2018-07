München (SID) - Der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann ist der Überzeugung, dass sein ehemaliger Stuttgarter Mannschaftskollege Sami Khedira den Ausfall von Michael Ballack bei der WM in Südafrika kompensieren kann. "Sami kann auf dem Platz wehtun. Er ist in den letzten zwei Jahren gereift und hat gutes taktisches Verständnis. Er weiß, wann er eingreifen muss", sagte der 40-Jährige in München auf einer Pressekonferenz des Pay-TV-Senders Sky, für den er als Experte aus Südafrika berichten wird.

Khedira sei ein Spieler, "der sehr fit ist und auch in den letzten zehn Minuten rennen kann", ergänzte Lehmann. Der WM-Torhüter von 2006 warnt den 23-Jährigen in seiner defensiven Rolle neben Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern München allerdings vor zu viel jugendlichem Leichtsinn: "Im defensiven Mittelfeld müssen sie sich ein bisschen zügeln, was das Rennen nach vorne anbelangt. Dann gibt es ein schönes Zusammenspiel."

Auch die Torwartfrage sei von Bundestrainer Joachim Löw "nachvollziehbar" gelöst worden, sagte Lehmann. Manuel Neuer vom FC Schalke 04 habe "ein unheimliches Potential. Das war eine gute Wahl". Wenig Sorgen macht sich der WM-Dritte von 2006 trotz der Krise von Bayern-Torjäger Miroslav Klose zudem um den Angriff: "Miro ist ein verlässlicher Spieler in der Nationalmannschaft. Ich zweifle nicht an seiner Qualität", sagte Lehmann.

Lehmann glaubt nicht an Lagerkoller

Die aufflammende Diskussion um einen möglichen Lagerkoller, der der deutschen Elf beim mehrwöchigen Aufenthalt im abgeschirmten Mannschaftshotel Velmore Grande drohen könnte, sieht Lehmann gelassen. "In der Vorrunde sind die Spiele dicht beinander. Außerdem haben die Spieler Training, von dem sie sich erholen müssen. So viel Freizeit bleibt da nicht", betonte der 61-fache Nationalspieler: "Ich sehe das nicht so dramatisch".

Eine Prognose über die Chancen der deutschen Mannschaft um Kapitän Philipp Lahm wollte Lehmann aber nicht abgeben, sagte aber: "Bei mir überwiegt das Prinzip Hoffnung, weil die Testspiele gut waren". Ein genaues Bild könne man sich erst nach den ersten beiden Spielen machen: "Wir werden dann sehen, wie das Gerüst der Mannschaft steht. Ich glaube, im Moment ist das sogar für den Trainer und die Spieler noch schwer kalkulierbar."