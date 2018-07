Johannesburg (SID) - Portugals Abwehrspieler Pepe steht nach sechsmonatiger Verletzungspause vor seinem Comeback im Nationaltrikot. "Er wird am Dienstag ein paar Minuten spielen", kündigte Nationaltrainer Carlos Queiroz vor dem WM-Test am Dienstag gegen Mosambik in Johannesburg an: "Die Einsatzzeit wird ihm guttun."

Der Abwehrchef von Real Madrid hatte im Dezember 2009 beim Auswärtssieg gegen den FC Valencia (3:2) einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Erst vergangene Woche hatte der 27 Jahre alte Innenverteidiger von den Ärzten grünes Licht für die WM bekommen.