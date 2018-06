Belgrad (SID) - Die serbische Nationalmannschaft hat vor ihrem Abflug zur WM nach Südafrika himmlischen Beistand gesucht. Die Mannschaft von Trainer Radomir Antic, in der Gruppe D am 18. Juni in Port Elizabeth zweiter Gegner der deutschen Elf, besuchte am Montag in Belgrad den Tempel des Heiligen Sava, die größte aktive orthodoxe Kirche der Welt, und holte sich Unterstützung für ihre WM-Mission.

Entsprechend zuversichtlich stiegen Marko Pantelic und Co. in den Flieger über München nach Johannesburg. "Wenn die WM beginnt, werden wir bereit sein", sagte der ehemalige Herthaner ingedenk der Probleme der "Weißen Adler" in der Vorbereitung. Angreifer Nikola Zigic ergänzte: "Wir sind gut vorbereitet und ich bin sicher, dass wir das im ersten Spiel gegen Ghana am Sonntag zeigen werden. Ich verspreche den Fans, dass wir ihnen keine Schande machen werden."