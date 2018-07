Johannesburg (SID) - Große Ehre für FIFA-Präsident Joseph S. Blatter: Der Schweizer wurde vom südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma mit dem Order of the Companion of OR Tambo dekoriert, der höchsten Auszeichnung in Südafrika für ausländische Bürger. Damit wurde Blatter für seine Bemühungen geehrt, die Fußball-WM erstmals auf den afrikanischen Kontinent geholt zu haben.

Blatter betonte anschließend, dass nach dem 12. Juni jeder Interesse an Afrika haben werde, denn "es wird die beste WM aller Zeiten".