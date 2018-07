Inhalt Seite 1 — Robben und Ribery prophezeien Messi große WM Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Arjen Robben und Franck Ribery sind sich einig. Der Star der kommenden WM in Südafrika kann nur Weltfußballer Lionel Messi heißen. "Messi ist zurzeit für mich der absolut beste Spieler", sagte Ribery. Und Robben verschlug es sogar fast die Sprache, als er nach einer der vielen Galas in den letzten Wochen mit dem Superstar verglichen wurde.

"Nein, nein, mit Messi kann ich mich nicht vergleichen", äußerte Robben: "Messi ist viel stärker als ich. Niemand lässt sich mit ihm vergleichen. Kein Cristiano Ronaldo, kein Didier Drogba. Er ist der beste Spieler der Welt." Für den Bulgaren Christo Stojtschkow, einer der Vorgänger von Messi beim FC Barcelona, ist der Argentinier sogar "nur mit dem Maschinengewehr zu stoppen".

Die meisten Experten erwarten beim Kampf um den inoffiziellen Titel des großen WM-Stars ein Duell zwischen Messi und seinem Vorgänger als Weltfußballer, Cristiano Ronaldo (Portugal), dem mit 94 Millionen Euro Ablöse teuersten Fußballer der Welt. Doch der Franzose Ribery und vor allem der Niederländer Robben, beim deutschen Double-Sieger als "Robbery" gefeiert, zählen selbst zu den Anwärtern.

"Die beiden sind einfach weltklasse", meinte Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Robben ist für Lothar Matthäus, den bisher einzigen deutschen Weltfußballer (1990 und 91), "bei der nächsten Wahl ein Favorit". Und Ehrenpräsident Franz Beckenbauer behauptete, wenn Ribery im Endspiel der Königsklasse gegen Inter Mailand (0:2) nicht gesperrt gewesen sei, hätten die Bayern "nie im Leben verloren".

Messi Favorit auf "Goldenen Ball"

Doch aus der Position des klaren Favoriten startet Messi. Und seine Teamkollegen wollen alles tun, ihn glänzen zu lassen. "Ich, wir alle wollen ihm helfen, dass er der große Star wird", meinte Martin Demichelis, argentinischer Abwehrspieler der Bayern: "Und wenn er nur halb so gut spielt wie bei Barca, dann haben wir gute Chancen."

Der argentinische Nationaltrainer Diego Maradona kündigte an, auf Messi notfalls seine Taktik auszurichten. Denn, so der Weltmeister von 1986, "wenn irgendwann jemand besser wird als ich, dann soll er wenigstens Argentinier sein. Messi kann das schaffen". Das glaubt der 22-Jährige aber nicht. "Maradona ist der größte Fußballer aller Zeiten", sagte Messi ehrfürchtig: "In Millionen Jahren würde ich nicht das erreichen, was er erreicht hat."