Johannesburg (SID) - Mit Brot und Salz ist Deutschlands Gruppengegner Serbien am Dienstag in Südafrika empfangen worden. Im WM-Quartier in Johannesburg erwartete die Mannschaft von Trainer Radomir Antic, am 18. Juni zweiter Gegner der deutschen Nationalmannschaft, neben dem typisch serbischen Brauch auch Musik aus der Heimat, die später von südafrikanischen Vuvuzelas abgelöst wurde.

"Wir freuen uns, hier zu sein", sagte Nationaltrainer Radomir Antic nach der Ankunft: "Wir sind bestens vorbereitet. Aber das sind alle anderen Mannschaften auch. Für Südafrika hoffe ich, dass das Land sich der Welt von seiner besten Seite präsentieren kann."

Vidic soll helfen

Helfen soll auch Team-Star Nemanja Vidic. Der Verteidiger von Manchester United hat die beiden letzten Vorbereitungsspiele der "Weißen Adler" wegen diverser gesundheitlicher Probleme verpasst, soll aber gegen Ghana am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und Sky live) dabei sein. "Vidic konnte nicht trainieren, weil er einen Ausschlag hatte. Aber es wird schon langsam besser", sagte Antic.

Der Serbische Fußball-Verband (FSS) erwartet ohnehin sehr viel von seiner Mannschaft in Südafrika. "Wir kommen ins Achtelfinale, alles weitere wäre ein großartiger Bonus", sagte Präsident Tomislav Karadzic. Der Funktionär fügte aber vorsichtig an: "Es muss schon alles zusammenpassen, damit man bei einem Turnier weit kommt."

Das Achtelfinale im Visier

Starverteidiger Branislav Ivanovic hob die gute Stimmung in der Mannschaft hervor. "Die ganze Nation steht hinter uns. Wir müssen uns jetzt konzentriert auf das erste Spiel vorbereiten. Wir sind sicher, gegen Ghana gewinnen zu können und so die Tür zum Achtelfinale zu öffnen", sagte der Chelsea-Profi.