Pretoria (SID) - Die Angst vor einer Masern-Erkrankung ist längst gebannt und auch die Akklimatisierung der deutschen Fußball-Nationalspieler in der Höhe Südafrikas ist bereits in vollem Gange. "Ich glaube, wir sind auf einem extrem guten Stand. Drei bis vier Tage reichen, um sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen. Ich habe von keinem Spieler negative Rückmeldungen erhalten, weder über Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit oder Schwindel, das ist ein gutes Zeichen", sagte Prof. Tim Meyer, Internist der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), einen Tag nach der Ankunft des dreimaligen Weltmeisters in Südafrika am Dienstag im deutschen WM-Quartier vor den Toren Pretorias.

Meyer sieht die deutsche Auswahl fünf Tage vor ihrem Auftaktspiel gegen Australien für die WM-Endrunde körperlich bestens gerüstet. "Die Akklimatisierung entscheidet nicht die WM", resümierte der 42-Jährige.

Ein großer Vorteil sei es zudem, dass die deutsche Mannschaft erst ihr drittes und letztes Gruppenspiel am 23. Juni im 1750 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Johannesburg bestreitet. "Wir werden das bis zum dritten Spiel locker schaffen. Die ersten beiden Spiele bestreiten wir ohnehin auf niedrigem Niveau", meinte der Mediziner angesichts der ersten beiden ersten Gruppenspiele gegen Australien in Durban und am 18. Juni in Port Elizabeth, beides Städte die auf Höhe des Meeresspiegels liegen.

Dies sei auch der Grund dafür gewesen, dass die deutsche Mannschaft ihre beiden Trainingsquartiere auf Sizilien und in Südtirol aufgeschlagen hatte. Das deutsche WM-Quartier Velmore Grande Hotel auf 1800 Metern Höhe vor den Toren Pretorias sei ebenfalls nach wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen bestimmt worden. "Unter Leistungsaspekten ist es besser, zu den Spielen von der Höhe in die Ebene zu reisen als umgekehrt", sagte Meyer auf die Frage, warum zum Beispiel die Franzosen ein Hotel am Meer bevorzugen.

Auch von der Temperatur her sieht der Experte keine Probleme: "Sich an eine heiße Witterung anzupassen ist schwieriger als umgekehrt. Zudem haben wir tagsüber ja sehr angenehme Temperaturen", sagte Meyer. Derzeit herrschen im DFB-Quartier tagsüber Temperaturen um die 20 Grad, abends kühlt es auf 5 Grad ab.

