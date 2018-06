Johannesburg (SID) - Der Ehrenpräsident des Bundesligisten Bayern München kann den Beginn der WM in Südafrika kaum erwarten. Im Interview spricht der 64-Jährige über den Kraftakt, den Südafrika bewältigt hat, seine Favoriten für die WM-Endrunde auf dem schwarzen Kontinent und die Chancen der deutschen Nationalmannschaft.

Frage: "Herr Beckenbauer, am Freitag beginnt die WM in Südafrika. Wie groß ist Ihre Vorfreude?"

Franz Beckenbauer: "Ich freue mich sehr auf eine wunderbare WM und bin froh, dass es endlich losgeht."

Frage: "Es gab immer wieder Kritiken an der Organisation und an der Sicherheitslage. Glauben Sie nach Ihren letzten Eindrücken vor Ort, dass Südafrika in der Lage ist, die WM erfolgreich auszurichten?"

Beckenbauer: "Südafrika kann es, Südafrika ist bereit. Und wenn die Spiele am Freitag losgehen, wird sich ohnehin alles nur noch auf den Fußball konzentrieren."

Frage: "Wer ist für Sie der Favorit und wie sehen Sie die Chancen der deutschen Mannschaft?"

Beckenbauer: "Brasilien ist immer ein Topfavorit, und ich nenne auch Spanien, das einen wundervoll organisierten, spektakulären Fußball spielt. Aber direkt danach kommt für mich Deutschland."