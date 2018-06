Inhalt Seite 1 — "Peanuts" für Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - "Peanuts" für Deutschland, Empörung in höchsten politischen Kreisen und ein überraschender Krösus: Die deutschen Fußball-Stars müssen sich bei den WM-Prämien mit einer Nullrunde abfinden, dafür bleibt ihnen jedoch einiger Ärger erspart. Während sich in Italien und Spanien Spitzenpolitiker über die "ungehörigen Summen" echauffieren, steht die DFB-Elf mit exakt 250.000 Euro pro Spieler für den vierten WM-Titel im internationalen Vergleich recht bescheiden da.

Die USA sind mit umgerechnet bis zu 587.000 Euro Spitze, doch diese Summe muss ja höchstwahrscheinlich auch gar nicht ausgezahlt werden. In Italien und Spanien sieht das anders aus, und diese Tatsache bringt angesichts der weltweiten Finanzkrise viele Spitzenpolitiker gehörig auf die Palme.

"Die Regierung hat Italien ein 24 Milliarden Euro umfassendes Sparpaket auferlegt, daher sind 240.000 Euro ungehörig. Die Squadra Azzurra sollte ein gutes Beispiel abgeben", sagte Roberto Calderoli, Minister der Regierung Berlusconi. Kapitän Fabio Cannavaro reagierte zickig. "Wir sind in Wahrheit ein lächerliches Land", schimpfte der Weltfußballer von 2006.

Spanier erhalten 550.000 Euro pro Spieler

In Spanien schlug die "Mega-Prämie" von 550.000 Euro pro Spieler für den ersten WM-Titel hohe Wellen. Die Vereinigte Linke forderte die Regierung auf, zu intervenieren, und die katalanischen Nationalisten appellierten an die Mannschaft, auf die Prämie zu verzichten. In einer Internetumfrage der Sporttageszeitung Marca waren zudem 85,6 Prozent der Befragten der Meinung, dass die Prämie zu hoch sei.

In Frankreich war schon mit dem Ende der Qualifikation der Teufel los. Finanzministerin Christine Lagarde reagierte wörtlich "schockiert", als sie erfuhr, dass Nationaltrainer Domenech für das WM-Ticket eine Bonuszahlung von 826.222 Euro erhielt. "Ich komme aus dem Amateursport, da muss man noch sein eigenes Shirt bezahlen", sagte sie.

Auch Argentinien und England mit Riesensummen