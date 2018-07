Johannesburg (SID) - Südkoreas Nationalspieler Lee Dong-Gok hat grünes Licht für das WM-Auftaktspiel gegen Griechenland am Samstag in Port Elizabeth (13.30 Uhr/ARD und Sky live) erhalten. "Ich bin fit und möchte einen guten Eindruck hinterlassen", sagte der Ex-Bremer am Mittwoch und beseitigte letzte Zweifel.

Der Torschützenkönig der südkoreanischen K-League, der 2001 sieben Bundesliga-Spiele für Werder bestritten hatte, war zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung ausgefallen. "Seit der Ankunft in Südafrika trainiere ich normal. Ich konzentriere mich nun voll auf Griechenland", äußerte Lee.