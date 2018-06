Inhalt Seite 1 — Irmatow soll erneute Jagdszenen verhindern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Er steht vor der schwersten Aufgabe seines Lebens, doch Rawschan Irmatow nimmt es leicht. Der Schiedsrichter aus Usbekistan soll im WM-Viertelfinale verhindern, dass Deutsche und Argentinier aufeinander losgehen wie 2006 bei den skandalösen Szenen in Berlin. Von Nervosität ist bei Asiens Schiedsrichter des Jahres keine Spur.

"Wir pfeifen ja nicht zum ersten Mal. Wir sind eine solche Atmosphäre gewöhnt und werden einfach unseren Job erledigen", sagte der 32-Jährige. Bereits vor dem Eröffnungsspiel hatte es erhebliche Bedenken gegen den Usbeken gegeben, doch Irmatow, der unter anderem Markus Merk als Vorbild angibt, wischte mit seiner starken Leistung alle Zweifel beiseite. "Ich gebe einfach in jedem Spiel mein Bestes - das ist meine Einstellung", sagte er.

Einer der wenigen Gewinner unter den Schiedsrichtern

Der 1,83m große Mann aus Taschkent war international vor der WM-Endrunde kaum in Erscheinung getreten. Doch in Südafrika gehört Irmatow zu den großen Gewinnern. Während namhafte Kollegen in Serie patzten, war der Nobody sicher in der Beurteilung, konsequent in der Auslegung und klar in der Gestik.

Seinen größten Auftritt hatte er vor dem Eröffnungsspiel im Dezember 2008 gehabt, als er vor 69.000 Zuschauern in Yokohama das Finale der Klub-WM zwischen Manchester United und LD Quito (Ekuador) (1:0) leiten durfte. Irmatow griff beherzt durch und zeigte keine Angst vor großen Namen. Uniteds Starverteidiger Nemanja Vidic zeigte er schon in der ersten Halbzeit wegen groben Foulspiels "Rot".

Fandel: "Man sollte der Auswahl der FIFA vertrauen"

Bekanntheit erlangte Irmatow dadurch jedoch selbst in Fachkreisen nicht. "Ich kannte diesen Schiedsrichter nicht", sagte Herbert Fandel. Der ehemalige FIFA-Referee und Schiedsrichterausschuss-Vorsitzende des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab sich aber Mühe, Bedenken gegen Irmatow zu zerstreuen: "Die FIFA hat die WM-Schiedsrichter in den vergangenen zwei Jahren sehr gewissenhaft ausgewählt und sehr genau beobachtet. Man sollte dieser Auswahl vertrauen."