Pretoria (SID) - Argentiniens Star Lionel Messi hat zwei Tage vor dem WM-Viertelfinale gegen die deutsche Nationalmannschaft (Samstag, 16 Uhr live im ZDF und bei Sky) mit dem Training pausiert. Der 23 Jahre alte Weltfußballer laboriere an einer leichten Erkältung, teilte Andres Ventura, Teamsprecher der "Albiceleste", mit. Es sei allerdings eine reine Vorsichtsmaßnahme von Trainer Diego Maradona gewesen.

Messi wird demnach in der Wiederauflage des WM-Viertelfinals von 2006 in Deutschland im Green-Point Stadium in Kapstadt von Beginn an auflaufen.