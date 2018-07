Port Elizabeth (SID) - Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nur noch um die Goldene Ananas, für Miroslav Klose, Mesut Özil, Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller aber um einen Eintrag in die WM-Geschichtsbücher. Vor allem Klose, der am Freitag wegen Rückenbeschwerden nicht trainieren konnte, kann im WM-Spiel um Platz drei gegen Uruguay heute in Port Elizabeth (20.30 Uhr/ARD und Sky live) einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen.

"Das wäre eine unglaubliche Sache, wenn ich Ronaldo als WM-Rekord-Torjäger ablösen könnte. Aber der WM-Titel wäre mir lieber gewesen", sagte der 32-Jährige vor seinem 20. und wohl letzten WM-Spiel. Mit insgesamt 14 Treffern liegt der Münchner in der ewigen WM-Torjägerliste gemeinsam mit Gerd Müller auf Platz zwei.

Klose auf dem Sprung zur Unsterblichkeit

Mit seinem fünften Tor in Südafrika würde er seine jeweilige Quote von 2002 und 2006 wiederholen und mit Ronaldo (15 Tore) gleichziehen, jeder weitere Treffer würde ihn unsterblich machen. "Die Mannschaft wird alles dafür tun, dass sich Miro diesen Traum erfüllt. Wenn das klappt, würde es die ganze Mannschaft mit Stolz erfüllen", berichtete Teammanager Oliver Bierhoff.

Doch Konkurrenz hat Klose ausgerechnet in den eigenen Reihen. Denn Thomas Müller hat bei der WM sogar noch die Chance auf zwei Titel. Der Stürmer gehört zu den drei Akteuren, aus denen der Weltverband FIFA den besten Nachwuchsspieler auswählt. Zudem kann sich der Münchner Shootingstar ebenso wie Klose noch Chancen auf den Goldenen Schuh ausrechnen.

"Torjägerkrone wäre ein Preis für die Ewigkeit"

"Die Torjägerkrone wäre natürlich ein Preis für die Ewigkeit. Es gibt nicht viele, die so eine Auszeichnung im Schrank haben. Wichtiger ist mir aber, dass die Mannschaft im letzten Spiel gewinnt und wir mit einem positiven Gefühl nach Hause fahren", sagte der 20-Jährige am Freitag kurz dem Abflug an den Indischen Ozean.