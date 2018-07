Hilversum (SID) - Der kommerzielle TV-Sender SBS 6 verzichtet auf seine TV-Exklusivrechte für die Live-Übertragung des Empfangs der Elftal am Dienstag in Amsterdam. Nach stundenlangen Verhandlungen gab SBS 6 am späten Freitagabend bekannt, dass die Ankunft von Oranje gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender NOS und dem niederländischen Fußballbund KNVB ausgestrahlt werde.

Zuvor hatte SBS 6 erklärt, die Exklusivrechte für die Übertragung der Ankunft und der anschließenden Ehrung vom KNVB erworben zu haben. Das hätte bedeutet, dass bei einem niederländischen WM-Sieg bei der Grachtenfahrt und auf der Bühne am Museumsplein Vertreter anderer Medien nicht zugelassen worden wären.

Dagegen hatten NOS, der niederländische Journalistenverband und einige Politiker protestiert. Sie argumentierten, der Empfang sei ein von der Stadt Amsterdam mit öffentlichen Mitteln organisiertes Volksfest von allgemeinem Interesse und müsse deshalb für alle TV-Zuschauer zugänglich sein.

Ein "neutraler" Reporter wird nun die Spieler auf dem Boot und auf der Bühne für beide Sender interviewen.