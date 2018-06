Köln (SID) - Der Fußball-Trainer und Ausbilder Klaus Röllgen ist tot. Der 77 Jahre alte Rheinländer starb am 2. Juli nach schwerer Krankheit in in Bonn. Neben seiner Aufgaben in der Trainer-Ausbildung führte der ehemalige Schüler von Hennes Weisweiler den Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) von 1994 bis 2003 als Präsident. Der Verband ernannte Röllgen nach seinem aus Altersgründen vollzogenen Abschied zum Ehrenpräsidenten.