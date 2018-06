Mainz (SID) - Der in der Rückrunde von Real Madrid ausgeliehene Stürmer Adam Szalai bleibt Bundesligist Mainz 05 voraussichtlich erhalten. Nach Informationen der Mainzer Allgemeinen Zeitung soll die Ablösesumme an die Spanier zwischen 500.000 und 600.000 Euro betragen. Der stark leistungsbezogene Vertrag des 23 Jahre alten Ungarn soll bis 2013 laufen.

"Es ist noch nicht perfekt, aber ich denke, dass wir kommende Woche Vollzug melden können", sagte FSV-Manager Christian Heidel der Zeitung. Szalai war in der Winterpause an den Bundesligisten ausgeliehen worden. Der Ungar erzielte in 15 Spielen ein Tor für die Rheinhessen.