Den Haag (SID) - Ein F16-Kampfjet wird die niederländische Nationalmannschaft bei ihrer Rückkehr von der WM in Südafrika auf dem letzten Stück ihres Langstreckenflugs eskortieren. Das kündigte das niederländische Verteidigungsministerium am Samstag an. Sobald der Flieger, der den WM-Finalisten nach Hause bringt, den niederländischen Luftraum erreicht, wird der komplett orange gefärbte F16 das Flugzeug bis zur Landung auf dem Flughafen Amsterdam-Schiphol begleiten.

Anschließend wird ein Militärhubschrauber die Spieler in ein Hotel bringen, wo ihre Angehörigen sie bereits erwarten.