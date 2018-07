Barcelona (SID) - Trotz einer Einladung des niederländischen Verbandes KNVB lehnte Hollands-Idol Johan Cruyff eine Reise zum WM-Finale zwischen den Niederlanden und Spanien am Sonntag in Johannesburg ab. "Für ein Spiel bin ich drei Tage unterwegs. Das ist mir zuviel Aufwand", sagte der 63-Jährige auf einer von ihm organisierten Pressekonferenz in einem Golfklub in Barcelona.