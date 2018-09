Inhalt Seite 1 — Mandela will WM-Finale besuchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela hat schon vor dem Finale der Weltmeisterschaft zwischen den Niederlanden und Spanien für einen Höhepunkt gesorgt. Nach der offiziellen Schlussfeier und vor dem Anpfiff des Finals ließ sich der erste schwarze Präsident Südafrikas in einem Golfwagen über den Platz chauffieren. Der 91-Jährige, der eine Pelzmütze und Handschuhe trug, winkte freundlich ins Publikum, die Zuschauer feierten ihn mit "Madiba, Madiba"-Sprechchören. Madiba ist der Name seines Clans und sein Spitzname in Südafrika.

"Er hat den Wunsch geäußert, ins Stadion zu kommen, die Fans zu grüßen und dann wieder nach Hause zu gehen", sagte Mandla Mandela. Sein Großvater werde sich ausruhen, er wolle ins Stadion gehen, "aber wir wissen auch, dass er seine Meinung später wieder ändern kann", sagte der Enkel.

"Extremer Druck"

Nach Angaben Mandla Mandelas sei auf Nelson Mandela vonseiten des Fußball-Weltverbandes FIFA "extremer Druck" ausgeübt worden, damit dieser am Sonntag zum WM-Endspiel erscheint. Dies sagte Mandla Mandela dem BBC-Radio. Nelson Mandela vollendet am 18. Juli sein 92. Lebensjahr.

Der Enkelsohn beschwerte sich auch, dass die FIFA und Präsident Joseph S. Blatter seinen Großvater schon im Zusammenhang mit dem Erscheinen zum Eröffnungsspiel unter Druck gesetzt hätten. Aufgrund des tödlichen Autounfalls seiner Ur-Enkelin Zenani Mandela am Vortag des Auftaktmatches zwischen Bafana Bafana und Mexiko hatte Nelson Mandela auf ein Erscheinen verzichtet.

"Wir haben der Verlust von Zenani betrauert"

"Die Familie hat sich von vielen Aktivitäten zurückgezogen. Wir haben den Verlust von Zenani betrauert", sagte Mandla Mandela, "so kamen wir unter extremen Druck seitens der FIFA, die uns aufforderte, dass mein Großvater beim Finale erscheint. Doch diese Entscheidung liegt ganz allein bei ihm, wie er aufwacht, wie er sich fühlt, was die Mediziner sagen, aber auch seine Familie." Südafrikas Politik-Ikone Nelson Mandela hatte sich in den letzten Jahren immer mehr zurückgezogen.