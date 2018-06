Biberach (SID) - Stabhochspringerin Carolin Hingst ist gut zwei Wochen vor dem EM-Auftakt in Barcelona (27. Juli bis 1. August) Spitzenreiterin der Europarangliste 2010. Die Olympiasechste aus Mainz steigerte sich beim Leichtathletik-Meeting im baden-württembergischen Biberach auf 4,72m. Höher sprangen 2010 nur Jennifer Suhr (USA/4,89) und Fabiana Murer (Brasilien/4,85). Allerdings boten in diesem Jahr drei andere Europäerinnen nur einen Zentimeter weniger als Carolin Hingst: Je 4,7m sprangen Polens Weltmeisterin Anna Rogowska, Russlands Ex-Weltmeisterin Swetlana Feofanowa und die WM-Vierte Silke Spiegelburg (Leverkusen). Hingst hatte bisher eine Freiluft-Bestleistung von 4,66m, in der Halle hatte sie schon 4,70m überquert. In Biberach scheiterte sie erst am Versuch, den deutschen Rekord auf 4,78m zu steigern.

Über 400m Hürden schaffte Fabienne Kohlmann (LG Karlstadt) in 55,75 Sekunden erstmals die EM-Norm (56,00). Sie will in Barcelona auch über 800m starten. Bei den Männern verfehlte Silvio Schirrmeister (Dresden) in 49,86 Sekunden die Norm von 49,75 knapp.