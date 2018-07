Silverstone (SID) - Mark Webber behauptet bereits seit dem Überholmanöver gegen seinen Teamkollegen Sebastian Vettel , der nur 15. ist, die Führung beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. McLaren-Pilot und Führender in der Gesamtwertung, Lewis Hamilton, bleibt dran am Australier. Nico Rosberg fährt als Dritter auf Podiumskurs, verfolgt von Jenson Button.

Michael Schumacher (Mercedes GP) ist Siebter, dahinter fährt Adrian Sutil auf Rang acht. Völlig überraschend dagegen hat sich Nico Hülkenberg im Williams dank eines späten Boxenstopps nach vorne auf Position neun gekämpft und spekuliert auf weitere WM-Punkte nach dem zehnten Rang von Malaysia. Timo Glock ist 19.