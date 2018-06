Johannesburg (SID) - Goldener Pokal für die "Rote Furie": Die Nationalmannschaft von Spanien hat ein Stück Fußball-Geschichte geschrieben. Der Europameister krönte sich durch ein 1:0 (0:0, 0:0) nach Verlängerung im Endspiel der WM in Südafrika gegen die Niederlande erstmals zum globalen Titelträger - zugleich gewannen die Spanier als erste Mannschaft aus Europa außerhalb des Alten Kontinents. Für Oranje dagegen bleiben WM-Endspiele ein Albtraum: Schon zum dritten Mal nach 1974 und 1978 ging die Elftal als Verlierer vom Platz.

Andres Iniesta wurde in der 116. Minute vor den Augen der jubelnden Königin Sofia und des spanischen Kronprinzenpaares Felipe und Letizia zum neuen Helden des spanischen Königreichs. Um 23:17 Uhr nahm Kapitän Iker Casillas von Südafrikas Staatspräsident Jacob Zuma und FIFA-Boss Sepp Blatter den begehrten Pokal entgegen, im Konfettiregen kannte der Jubel dann keine Grenzen mehr.

Del Bosque: "Ich bin sehr stolz"

"Es ist unfassbar, einfach unglaublich. Mir fehlen die Worte, wir sind Weltmeister", sagte der überglückliche Torschütze. Andres Iniesta wurde in der 116. Minute vor den Augen der jubelnden Königin Sofia und des spanischen Kronprinzenpaares Felipe und Letizia zum neuen Helden des spanischen Königreichs. "Es war ein sehr, sehr schweres Spiel und hart umkämpft. Aber wir haben phantastische Spieler. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, da hätten wir das eine oder andere Tor schießen können. Für mich ist das ein sehr glücklicher Tag. Wir haben 50 Tage sehr hart gearbeitet, es gab nicht Negatives. Ich bin sehr stolz", sagte Spaniens Nationaltrainer Vicente del Bosque, der Nachfolger von EM-Triumphator Luis Aragones.

Vor dem entscheidenden Treffer hatten die 84.490 Zuschauer im Stadion "Soccer City" von Johannesburg allerdings ein Spiel mit wenigen Torchancen, aber vielen Fouls gesehen. Noch nie wurden in einem WM-Finale so viele Gelbe Karten verteilt wie diesmal vom guten Schiedsrichter Howard Webb. John Heitinga (Niederlande) sah in der 109. Minute sogar noch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels.

Ehe Iniesta traf, hatte die größten Chancen des gesamten Spiels zunächst Arjen Robben besessen. Der Angreifer von Bayern München scheiterte aber zweimal freistehend nach einem Sololauf an Torhüter Iker Casillas (62./83.). Cesc Fabregas schoss in einer ähnlichen Szene Torhüter Maarten Stekelenburg an (99.). Erst als dritte Mannschaft nach Deutschland und Frankreich ist Spanien nun gleichzeitig Welt- und Europameister.

Niederlande mit rauer Gangart