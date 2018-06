Frankfurt/Main (SID) - Durch den Hinterausgang in den Urlaub und in eine ungewisse Zukunft: Als die deutsche Nationalmannschaft am frühen Montagmorgen um 6.16 Uhr in Frankfurt/Main landete, wollten Spieler und Trainer nichts wie weg. Zurück blieben rund 1000 enttäuschte Fans, die ihre wochenlang gefeierten Stars nur aus weiter Entfernung kurz zu sehen bekamen - und zurück blieb nach wie vor die große Frage, wie es mit Bundestrainer Joachim Löw, seinem Trainerteam und Manager Oliver Bierhoff weitergeht.

Auch nach der Rückkehr von der WM in Südafrika nach einem rund zehnstündigen Flug aus Johannesburg im Super-Airbus A380 überlagerten die Spekulationen um Löws Zukunft alle anderen Themen rund um den WM-Dritten. Der 50-Jährige verabschiedete sich aber wortlos in Richtung Freiburg, um dort ein paar Tage in Klausur zu gehen.

Wenig Bedenkzeit für Löw

"Ich brauche jetzt ein bisschen Zeit und Ruhe, um meine Gedanken zu ordnen", hatte Löw schon vor dem Rückflug nach Deutschland erklärt, "unter den aktuellen Eindrücken kann ich noch keinen vernünftigen Gedanken fassen. Ich will keine emotionale Entscheidung treffen und muss mir darüber im Klaren werden, ob ich auch in Zukunft die Kraft habe, die Mannschaft weiter voranzutreiben." Anschließend will er wie geplant ein Gespräch mit Bierhoff führen.

Auch wenn sich Löw nicht unter Druck setzen lassen will - die Zeit drängt. In nicht einmal einem Monat steht in Kopenhagen gegen Dänemark schon das erste Nach-WM-Länderspiel auf dem Program. Nur drei Wochen später startet die DFB-Auswahl bereits in die Qualifikation zur EURO 2012 in Polen und der Ukraine gegen Belgien (3.9.).

"Es ist ganz normal, dass jeder das Recht hat, ein klein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber es ist in der Tat so, dass in einem Monat schon das nächste Länderspiel ansteht. Von daher können wir die Gespräche nicht bis Dezember vertagen", sagte DFB-Präsident Theo Zwanziger, der in den vergangenen Tagen Löw wiederholt den roten Teppich ausgerollt hatte. "Aber lassen Sie uns ein Stück Zeit und Geduld, um das in Ruhe besprechen zu können." Bis zur Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 30. Juli soll aber möglichst Klarheit herrschen.

Löw und Bierhoff mit "sehr viel Spaß"