Berlin (SID) - Das Finale der WM in Südafrika hat am Sonntag auf den Fanmeilen des Landes nur geringes Interesse ausgelöst. Auf dem Berliner Fanfest, das bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft regelmäßig 350.000 Zuschauer auf die Straße des 17. Juni lockte, sahen nur 80.000 Besucher den 1:0-Sieg Spaniens gegen die Niederlande.

München verzeichnete mit lediglich 4000 Zuschauern im Olympiastadion sogar den schlechtesten Besuch während der gesamten WM. Bereits am Samstag war beim Spiel um Platz drei zwischen Deutschland und Uruguay (3:2) der Ansturm ausgeblieben: 7000 Zuschauer wollten das "kleine Finale" noch sehen.

Auch das Heiligengeistfeld in Hamburg erlebte am Sonntag einen ruhigen Tag, obwohl die Imbissbetreiber mit reduzierten Preise gelockt hatten. Auf dem 70.000 Zuschauer fassenden Platz verfolgten nur knapp 5000 Fans den ersten WM-Triumph einer spanischen Mannschaft. Die Rettungskräfte hatten bereits im Vorfeld ihr Personal halbiert. Insgesamt zählten die Veranstalter in Hamburg seit dem Eröffnungsspiel am 11. Juni rund 550.000 Besucher.

Berlin bricht alle Rekorde

In Köln hatten bei den deutschen Spielen 35.000 Zuschauer die Spiele in und vor der Arena verfolgt - das Finale wollten dagegen gerade einmal 500 Fans sehen.

Trotz der geringen Besucherzahl am Schlusstag der Weltmeisterschaft stellte das Fanfest in Berlin eine Bestmarke auf. Mit 1,7 Millionen Menschen war die Fanmeile die bestbesuchte offizielle FIFA-Veranstaltung weltweit. Die deutsche Hauptstadt verzeichnete genauso viele Zuschauer wie die übrigen fünf Veranstaltungen in Mexiko-Stadt, Paris, Rio de Janeiro, Sydney und Rom zusammen.

Aufgrund des geringen Zuspruchs beim Finale verlebte auch die Polizei einen entspannteren Abend als bei Spielen der deutschen Mannschaft. Bis auf vereinzelte Autokorsos mit wenigen Fahrzeugen blieb es nach dem Finale überall ruhig. In der Münchener Leopoldstraße, sonst für Feierlichkeiten regelmäßig gesperrt, suchte man feiernde Spanier vergebens. Nach Aussage der Polizei war die Straße gegen 23.30 Uhr "menschenleer".