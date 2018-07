Augsburg (SID) - Der deutsche Vizemeister Augsburger Panther hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Stürmer Mike Radja verpflichtet. Der 25-jährige Amerikaner kommt von den Bridgeport Sound Tigers aus der American Hockey League (AHL). In der vergangenen Saison absolvierte er 25 Spiele für TPS Turku in Finnlands höchster Spielklasse.