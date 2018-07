Morzine (SID) - Als Lance Armstrong kurz nach elf Uhr vom Hof des Chalet Le Cret im Alpenstädtchen Morzine rollte, herrschte der Ausnahmezustand. Hunderte Fans, ein Dutzend Kamerateams und an die 50 Photographen standen Spalier. Einen Tag, nachdem das schier Unfassbare passiert war, als der einstige Dominator der Tour de France die bitterste Stunde seiner Karriere erlebt hatte, richteten sich nochmal alle Augen auf den gefallenen Star.

Sagen wollte der alternde Star freilich nichts. Antworten auf das, was sich tags zuvor auf den Rampen zur Skistation Avoriaz hinauf ereignet hatte, hätte der 38-Jährige eh nicht liefern können. So verteilte Armstrong lieber in gewohnter Routine ein paar Autogramme an seine treuen Fans, die wieder zuhauf mit ihren Livestrong-Shirts und Armbändern gekommen waren.

Fans halten zu ihrem Star

Für sie bleibt Armstrong der Größte - trotz des Einbruchs auf der ersten Hochgebirgsetappe mit fast zwölf Minuten Rückstand auf den Tagessieger Andy Schleck und trotz der anhaltenden Doping-Anschuldigungen aus seiner Heimat, die den RadioShack-Kapitän auf seiner letzten Tour de France auf Tritt und Schritt verfolgen.

"Ich fühle mich ein wenig eingerostet, aber ich versuche, meine letzten zwei Wochen zu genießen", teilte der Texaner indes über sein Propaganda-Organ Twitter mit. Aufgeben wolle er nicht. Diese Blöße, die Tour durch den Hinterausgang zu verlassen, wo er sie doch sieben Jahre beherrscht hatte, will sich Armstrong nicht geben. Ein Etappensieg sei vielleicht noch möglich und außerdem könne er dem Team noch helfen.

Sein Team, das stets bedingungslos hinter Armstrong stand, konnte ihm am Sonntag nicht mehr helfen. Bereits am vorletzten Anstieg war Armstrong - zermürbt von drei Stürzen - abgehängt worden. "So etwas zu sehen, ist sehr traurig", meinte sein Mentor Johan Bruyneel. "Aber so ist der Sport."

Schleck gibt sich zuversichtlich