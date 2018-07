New York (SID) - Rekordmeister New York Yankees trauert um seinen langjährigen Besitzer George Steinbrenner. Der als "The Boss" bekannt gewordene Milliardär, eine der schillerndsten und umstrittensten Figuren des US-Baseballs, erlag am Dienstag eine Woche nach seinem 80. Geburtstag einem Herzinfarkt. Der Nachfahre deutscher Einwanderer stand seit 1973 an der Spitze des 27-maligen Champions der World Series und war damit dienstältester Klubbesitzer der Major League Baseball (MLB).

Steinbrenner hatte die in der 70er Jahren kriselnden Yankees mit Millionen-Investitionen zu altem Glanz zurückgeführt, unter seiner Ägide holte der Klub sieben Meisterschaften, zuletzt 2009. Von den eigenen Fans geliebt, war der Klubchef bei Anhängern anderer Vereine, die Steinbrenners Finanzspritzen für die explodierenden Gehälter verantwortlich machten, bis zuletzt umstritten.

Erst am Sonntag hatte Steinbrenner den Tod von Bob Sheppard betrauert, der als Stadionsprecher im legendären Yankee Stadium mehr als ein halbes Jahrhundert untrennbar mit der Geschichte des Klub verbunden war. "Bob Sheppard war der geniale Godfather aller Stadionsprecher des Sports", hatte Steinbrenner gesagt.