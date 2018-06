Dresden (SID) - Die Juniorinnen von Titelverteidiger USA sind zum Auftakt der U20-WM in Deutschland nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Ghana hinausgekommen. In Dresden lagen die Afrikanerinnen nach einem Tor von Elizabeth Cudjoe (7.) sogar lange in Führung, ehe Sydney Leroux (70.) zumindest das Remis rettete. Die Begegnung erinnerte vom Spielverlauf an das Duell der Männerteams beider Länder im WM-Achtelfinale von Südafrika, wo sich Ghana schließlich in der Verlängerung mit 2:1 durchgesetzt hatte.

Erster Tabellenführer der Gruppe D ist Südkorea. Die Asiatinnen bezwangen die Schweiz nach einer überzeugenden Vorstellung 4:0 (2:0). Dreifache Torschützin war die 19-jährige Ji So-Yun, die in der 34., 52. und 64. Minute erfolgreich war. Den vierten Treffer erzielte Lee Hyun-Young (42.).

Zuvor hatte England zum Auftakt der Gruppe C Nigeria einen Punkt abgetrotzt. Bei ihrer zweiten WM-Teilnahme gelang den Britinnen in Augsburg der Teilerfolg durch ein 1:1 (1:0) gegen die Westafrikanerinnen. Kerys Harrop brachte England mit dem Halbzeitpfiff in Führung (45.), doch nach der Pause erzielte Desire Oparanozie den verdienten Ausgleich (60.).

Im zweiten Gruppenspiel erkämpfte sich Japan ebenfalls in Augsburg ein 3:3 (1:3) gegen Mexiko. Mana Iwabuchi rettete mit ihrem Tor in der 88. Minute den Punkt für Nippon, das bereits 1:3 zurückgelegen hatte. Für die Mittelamerikanerinnen war es der erste Punktgewinn bei ihrer zweiten Teilnahme an einer U20-WM.