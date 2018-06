Nürnberg (SID) - Nationalspieler Serdar Tasci liebäugelt mit einem Wechsel vom VfB Stuttgart zum Konkurrenten Hamburger SV. "Die Tendenz geht dahin, dass Serdar es sich gut vorstellen kann, unter Armin Veh zu spielen", sagte Tascis Berater Uli Ferber der Hamburger Morgenpost.

Jetzt warte Tasci "auf ein Signal" des VfB. Der Defensivspieler soll eine Ausstiegsklausel haben, derzufolge er den Klub für eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro verlassen kann. Der HSV will die Summe aber wohl noch etwas drücken. Tasci besitzt in Stuttgart einen Vertrag bis 2014.

Der Transfer von U21-Nationalspieler Dennis Diekmeier vom 1. FC Nürnberg zum HSV steht bereits kurz vor dem Abschluss. Club-Manager Martin Bader bestätigte am Mittwochabend am Rande des Testspiels des FCN gegen eine Neumarkter Stadtauswahl, dass der Abwehrspieler die Begegnung wegen Vertragsverhandlungen in Hamburg verpasst habe.

Diekmeier soll beim HSV unterschreiben

Diekmeier soll beim HSV einen Vertrag bis 2014 erhalten und angeblich etwa 2,5 Millionen Euro Ablöse kosten. Der 20-Jährige könnte beim HSV am Sonntag im Test gegen Juventus Turin debütieren. Bader sagte zudem, dass sich die Klubs bereits über eine Ablöse für Diekmeier geeinigt hätten, der Transfer aber noch nicht in trockenen Tüchern sei. Diekmeiers Vertrag beim Club läuft noch bis 2012.