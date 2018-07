Köln (SID) - Die Giants Düsseldorf werden das 18 Mannschaften umfassende Teilnehmerfeld der Basketball-Bundesliga (BBL) komplettieren. Der Lizenzligaausschuss bescheinigte den Rheinländern ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, so dass die Giants die ihnen zugeteilte Wildcard wahrnehmen können.

"Es war alles andere als eine leichte Aufgabe, die die Verantwortlichen zu bewältigen hatten - noch dazu in einer sehr sportlichen Zeit", sagte BBL-Geschäftsführer Jan Pommer nach der Lizenzerteilung: "Dennoch ist es ihnen gelungen, solide wirtschaftliche Grundlagen für die Zukunft zu schaffen."

Die Giants waren nach nur 8 Siegen in 34 Ligaspielen als zweites Team neben den Paderborn Baskets abgestiegen und profitierten am Ende vom Aufstiegs-Verzicht des Pro-A-Vizemeisters Cuxhaven BasCats. Düsseldorf hatte in den zurückliegenden Wochen im laufenden Insolvenzverfahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Bundesliga-Standort am Rhein zu erhalten.