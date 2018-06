Inhalt Seite 1 — Geburtstagskind Siem mit Traumstart in St. Andrews Seite 2 Auf einer Seite lesen

St. Andrews (SID) - Als Marcel Siem seine Traumrunde zum Auftakt der 139. British Open in St. Andrews mit einem Birdie beendet hatte, konnte der 30. Geburtstag so richtig beginnen. Um 4.00 Uhr morgens war er aufgestanden, um 6.41 Uhr musste der Ratinger an den ersten Abschlag, undankbar früh für den Jubilar. Doch Siem war auf Anhieb hellwach und spielte auf seiner ersten Runde überhaupt bei einem der vier Major-Turniere des Golfsports wie Superstar Tiger Woods eine hervorragende 67. "Es hat echt Spaß gemacht. Das werde ich wahrscheinlich erst nachher richtig realisieren. Es ist grandios", sagte Siem nach seine Galavorstellung.

Siem ließ zum Start des ältesten Golfturniers der Welt auch Deutschlands besten Golfer Martin Kaymer hinter sich. Dem 25-Jährigen aus Mettmann gelang mit einer 69er-Runde und Platz 30 aber ebenfalls ein Auftakt nach Maß. "Ich habe sehr gut gespielt und keinen Bogey gemacht, was natürlich toll ist. An der 17 habe ich ein wichtiges Par gerettet", sagte der Weltranglisten-13., der auf dem legendären Old Course auch um eine Teilnahme am Ryder Cup Anfang Oktober in Newport/Wales kämpft.

Zwischenzeitlich durfte Marcel Siem auf dem Par-72-Küstenkurs sogar die dünne Luft an der Spitze schnuppern. Nach vier frühen Birdies lag der Rheinländer auf dem Leaderboard plötzlich ganz oben. Dort stand als bis dato letzter Deutscher Alex Cejka. 2001 führte der Münchner auf der dritten Runde vor dem deutschen Idol Bernhard Langer.

McIlroy übernimmt die Führung

Die Freude von Siem währte aber nur kurz, denn wenig später schlug die große Stunde von Nordirlands Jungstar Rory McIlroy. Dem 21-Jährigen gelang an der 9, einem Par-4-Loch, ein Eagle, anschließend spielte er sich in einen Rausch. McIlroy legte Birdies an der 10, 11, 12, 14, 15 und 18 nach und kam mit einer 63 ins Klubhaus. Damit stellte er den "ewigen" Rekord bei einem Majorturnier ein und übernahm mit zwei Schlägen Vorsprung auf den Südafrikaner Louis Oosthuizen die Führung.

Auch der zuletzt kriselnde US-Superstar Tiger Woods, der die letzten beiden Austragungen in St. Andrews an der schottischen Ostküste 2000 und 2005 gewonnen hatte, kam gut aus den Startlöchern. Der Weltranglistenerste verspielte dabei am berühmten 17. Loch eine noch bessere Platzierung, als er sich nach zuvor sechs Birdies seinen einzigen Bogey leistete. Einen rabenschwarzen Tag erwischte dagegen Landsmann Phil Mickelson, dessen Angriff auf die Weltranglistenspitze nach einer 73 wohl schon beendet ist.

