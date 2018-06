Inhalt Seite 1 — Dressur-Equipe nach Grand Prix auf Rang zwei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aachen (SID) - Angeführt von der fünfmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth hat die deutsche Dressur-Equipe dem hohen Druck standgehalten und zum Auftakt des CHIO das Soll erfüllt. Die Gastgeber belegten mit 219,665 Punkten hinter den überragenden Niederländern (236,140) Platz zwei. Werth kam auf Satchmo (75.836) als beste Deutsche auf Rang vier.

"Das Ergebnis ist in Ordnung, auch wenn es Licht und Schatten gab", sagte Bundestrainer Holger Schmezer zur Gesamtleistung. Bei Werth sah der Coach auch Unsicherheiten. "Leider hat sich Isabell einen teuren Fehler in den Zweierwechseln erlaubt." Für Werth war der Auftakt in Ordnung: "Ich bin absolut zufrieden. Satchmo wird immer konstanter."

Niederländer Gal mit Punkterekord

Für das überragende Ergebnis der ersten von drei Teilprüfungen in der Dressur sorgte der Niederländer Edward Gal. Der Europameister zeigte bei seinem Triumph in Grand Prix mit seinem Wunderrappen Totilas eine beeindruckende Vorstellung und stellte mit 83,860 Punkten einen Rekord für die Soers auf.

Hinter Gal landete dessen Landsfrau Adeline Cornelissen mit Parzival (78,541) auf Platz zwei. Dritte wurde die Britin Laura Bechtolsheimer mit Mistral Hojris (77,295). Damit sind die Nachbarn aus den Niederlanden sowohl für die Team-Entscheidung am Samstag im Special als auch für die Einzelwertung am Sonntag in der Kür Favoriten.

Debütant Koschel überzeugt

Neben Werth präsentierten sich die weiteren deutschen Reiter in unterschiedlicher Form. Einen guten Eindruck hinterließ Debütant Christoph Koschel (Hagen). Der Newcomer konnte mit dem elf Jahre alten Wallach Donnperignon (72,644 Punkte) die Erwartungen erfüllen und wurde Sechster.