Bourg-les-Valence (SID) - Die Bestmarke von Mentor Erik Zabel übertroffen, aber den wichtigsten Helfer verloren: Nach einem Wild-West-Sprint mit grenzwertigen Kopf- und Ellbogenstößen hat die Jury der Tour de France den Tempomacher des erneut überlegenen Siegers Mark Cavendish aus dem Peloton geworfen und damit hitzige Diskussionen ausgelöst. Der Australier Mark Renshaw, kongenialer Partner des Sprintkönigs, wurde wegen inkorrekter Fahrweise für den Rest der Rundfahrt disqualifiziert. Der 13. Tour-Etappensieg des schnellen Briten Cavendish, der damit seinen Lehrmeister Zabel um einen Erfolg übertraf, blieb aber unangetastet.

Doch beim Team Columbia schäumte Sportdirektor Rolf Aldag vor Wut. "Wir betreiben hier Profisport und dann kommen solche amateurhaften Entscheidungen zustande. Wenn sie uns nicht leiden können oder Mark zu schnell ist, dann sollen sie es sagen. Dann könnte ich damit leben", sagte Aldag dem SID und fuhr fort: "Vor vier Tagen haut hier einer dem anderen mit dem Vorderrad den Kopf ein und bekommt nur eine Geldstrafe von 300 Euro. Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit?"

Einen Einspruch mache keinen Sinn mehr, meinte Aldag und verwies auf vergangenes Jahr, als Cavendish auf einer Etappe disqualifiziert worden war. Für die Jury war indes die Situation klar. "Renshaw ist raus. Wir haben uns das Video angesehen und es war eklatant. Das ist Radsport und kein Faustkampf. Das gesamte Feld hätte stürzen können", sagte Jean-Francois Pescheux, technischer Direktor der Tour.

Cavendishs kurze Freude über den Etappensieg

Cavendishs Freude über seinen 13. Tour-Etappensieg währte somit nur kurz. Dabei hatte er einen Sprint wie zu besten Zeiten hingelegt. Nach der Kopfstoß-Attacke von Renshaw gegen den Neuseeländer Julian Dean hatte Cavendish die 184,5km lange Etappe von Sisteron nach Bourg-les-Valence überlegen vor dem Italiener Alessandro Petacchi und Tyler Farrar aus den USA gewonnen.

"Ich dachte, ich wäre eingeklemmt, aber Mark hat mich rausgeboxt", sagte Cavendish nach dem Finale furioso. Columbia-Sportdirektor Rolf Aldag konnte die Disqualifikation von Renshaw nicht nachvollziehen. "Das ist ein Sprint und kein Kindergeburtstag. Mark hatte keine andere Wahl. Es war nicht korrekt von Dean, dass er ihn ins Gitter abdrängen wollte", sagte Aldag und ergänzte: "Wir können aber sowieso nichts ändern. Letztes Jahr hat uns die Jury schon das Grüne Trikot mit der Disqualifizierung von Cavendish weggenommen."

Zuvor hatte Erik Zabel den dritten Sieg seines Schützlings noch bejubelt. "Chapeau. Das war ein super Sprint", sagte der überglückliche Zabel. "Da schlagen immer zwei Herzen in der Brust. Wenn so ein Junge aus einer neuen Generation kommt, ist das toll. Auf der anderen Seite ist es nicht schön, einen Platz in der Rangliste zu verlieren."