Neustadt (SID) - Bundesligist Werder Bremen hat wenige Stunden nach Abschluss des kraftraubenden Trainingslagers auf Norderney das zweite Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison souverän gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Schaaf gewann am Donnerstagabend mit 6:0 (1:0) beim niedersächsischen Oberligisten Kickers Emden. Marko Futacs stach mit zwei Toren (50., Foulelfmeter, 78.) heraus. Die weiteren Treffer erzielten Onur Ayik (35.), Philipp Bargfrede (48.), Lennart Thy (71.) und Pascal Testroet (89.).

Kaiserslautern setzt Siegesserie fort

Auch Ligakonkurrent 1. FC Kaiserslautern hat das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich in Neustadt an der Weinstraße mit 2:0 (1:0) gegen Zweitligist FSV Frankfurt durch.

Vor 2500 Zuschauern erzielten Neuzugang Ilian Micanski (13.) und Srdjan Lakic (54.) die Tore für die Mannschaft von Trainer Marco Kurz. In den ersten beiden Tests hatte sich Lautern 6:1 gegen den SC Hauenstein und 7:1 gegen den SC Großrosseln durchgesetzt.

Köln mit Niederlage gegen Anderlecht

Nach drei lockeren Siegen mit 22 Toren in der Vorbereitung auf die neue Saison hat der 1. FC Köln den ersten Härtetest verloren. Die Mannschaft von Trainer Zvonimir Soldo unterlag am Donnerstagabend im Halbfinale des internationalen Turniers um den Dom-Cup dem belgischen Meister RSC Anderlecht mit 0:1 (0:0). Vor 3500 Zuschauern im Südstadion erzielte der ehemalige Nürnberger Bundesligaprofi Jan Polak (77.) das Tor für den 30-maligen Titelträger.

Die Kölner treffen im Spiel um den dritten Platz nun am Samstag (15.30 Uhr) auf Fenerbahce Istanbul, dem Ex-Klub des früheren FC-Coaches Christoph Daum. Das Finale bestreiten im Anschluss Anderlecht und der AZ Alkmaar.