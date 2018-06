Barcelona (SID) - Schwedens frühere Siebenkampf-Königin Carolina Klüft droht das EM-Aus. Die 27-Jährige, die nur noch im Weitsprung an den Start geht, blieb beim Meeting in Karlstad mit 6,34m deutliche 21 Zentimeter hinter der geforderten Norm zurück. Ihre letzte Chance auf eine Teilnahme an der EM in Barcelona (27. Juli bis 1. August) besteht nun darin, dass sie von Trainer Stefan Olsson doch noch nominiert wird.