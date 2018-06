Moskau (SID) - Der russische Basketball-Olympiasieger Alexander Boloschew ist im Alter von 63 Jahren an einem Schlaganfall gestorben. Das berichteten mehrere lokale Medien am Freitag. Der ehemalige Star-Center hatte 1972 bei den Olympischen Spielen in München Gold gewonnen. Zudem wurde er mit seinem Team 1974 Welt- sowie 1969 und 1971 Europameister.