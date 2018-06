Inhalt Seite 1 — Köln heißt die BMX-Weltelite willkommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (SID) - Jedes Jahr ein bisschen besser: Unter diesem Motto präsentieren sich die BMX Masters 2010 (16.-18. Juli) in neuem Format. Damit sich an diesem Wochenende im Kölner Jugendpark die besten Freestyler der Welt messen können, wurde an den Wettbewerben und Anlagen gefeilt. Mehr als 200 Profis aus aller Welt kämpfen in den Disziplinen Park, Super-Ramp, Dirt und Flatland um insgesamt 20.000 Euro Preisgeld.

In den Disziplinen Park und Super-Ramp gelten die Briten Mark Webb und Ben Wallace, Daniel Dhers (Venezuela) sowie Paradiesvogel Cory Nastazio (USA) als Favoriten. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Markus Reuss (Wuppertal). Talent David Theisen ist im Alter von 16 Jahren erstmals bei den Pros dabei.

Super-Ramp statt Miniramp

Die Super-Ramp ersetzt die Vorjahres-Disziplin Miniramp. Im Wettbewerb absolvieren die Rider zwei Durchgänge a 60 Sekunden auf der 36 Meter langen, elf Meter breiten und etwa fünf Meter hohen Rampe. Die Athleten mit den besten Sprüngen und Tricks erreichen das Finale. Der Park-Wettbewerb wird auf einer eingegrenzten Fläche gefahren, auf der Rampen, Sprünge und andere Hindernisse zu überwinden sind (zwei Runs a 90 Sekunden).

Die Dirt-Spezialisten Markus Hampl und Benny Paulsen entwarfen den diesjährigen Dirt-Parcours. Direkt unter der Zoobrücke fahren die BMXer jeweils drei Läufe über eine Abfolge von Erdhügeln, die besten 20 kommen ins Finale. Als Favoriten gehen die Amerikaner Rob Darden und TJ Ellis an den Start. Auch der Australier Colin MacKay darf sich Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung machen. Neben Paulsen und Hampl, der durchaus ein Kandidat für einen Platz unter den Top Ten ist, könnte auch Simon Moratz ein Ausrufezeichen aus deutscher Sicht setzen.

Die Vert-Disziplin, bei der in einer aus dem Skateboarding bekannten Halfpipe gefahren wird, wurde gestrichen. Der Flatland-Contest, der an modernes Kunstradfahren erinnert, findet dagegen weiter statt.

Weltmeisterin Hinz misst sich mit den Besten