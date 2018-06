Köln (SID) - Im schottischen St. Andrews geht die internationale Golfelite auf die zweite Runde der 139. British Open. Bei Halbzeit liegt Martin Kaymer als 16. gut im Rennen, dagegen fiel Marcel Siem zurück.

In einem Länderspiel der Männer treffen die deutschen Handballer heute um 20.00 Uhr in Chicago auf Polen.

In Braunschweig beginnen heute die deutschen Meisterschaften der Leichtathleten als entscheidende Station auf dem Weg zu den Europameisterschaften ab 27. Juli in Barcelona.

Im Motorradsport findet das Qualifying zum Großen Preis von Deutschland statt, der am Sonntag als 8. WM-Lauf auf dem Sachsenring ausgetragen wird.

Bei der Tour de France geht es auf die 13. Etappe über 196 Kilometer von Rodez nach Revel.

In Aachen wird der CHIO fortgesetzt. Dabei hoffen die deutschen Teilnehmer auf ihren ersten Sieg. Auf dem Programm stehen am Vormittag in der Dressur der Grand Prix Special und in der Vielseitigkeit der Geländeritt.